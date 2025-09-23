حبس عاطل تعدى على سيدة بالسب لرفضها إعطائه أموال بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل له معلومات جنائية لاتهامه بالتعدي بالسب على سيدة لرفضها إعطائه أموال، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام متسول بالتعدي عليها بالسب والشتم؛ لرفضها إعطائه مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

