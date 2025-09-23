السيطرة على كسر ماسورة غاز داخل محطة وقود بالسيدة زينب

كتب- محمود الشوربجي:

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بتسرب غاز داخل محطة وقود بالسيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على التسرب.

بالانتقال والفحص، تبيّن وجود كسر بماسورة غاز خاصة بتنكات المحطة، حيث قام مسؤولو شركة الغاز بغلق مصدر التسرب، وسط انتشار سيارات الإطفاء لتأمين المكان.

وأكدت الحماية المدنية أنه لم ينتج عن التسرب أي اشتعال، كما لم تقع إصابات أو حالات احتجاز، فيما تم فرض كردون أمني داخل المحطة، والتعامل مع البلاغ بنجاح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

