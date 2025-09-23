تأجيل محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان لـ 6 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية المقيده برقم 13986 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

