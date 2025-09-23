قفزة حب محرمة.. كواليس سقوط أم وطفلها من شقة العشيق

شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة واقعة مثيرة بعدما أصيبت سيدة وصغيرها عقب سقوطهما من شرفة عقار أثناء محاولتها الهروب من شقة عشيقها الذي أغلق الباب عليها لمنعها من المغادرة.

التحريات كشفت أن السيدة ترتبط بعلاقة عاطفية برجل أربعيني، وأقامت معه 3 أيام داخل الشقة برفقة طفلها. وعندما حاولت الانصراف، رفض المتهم السماح لها بالخروج واحتجزها.

في محاولة يائسة للهروب، ربطت السيدة ملاءة سرير من شرفة الشقة، وحاولت النزول حاملة طفلها، إلا أن توازنها اختل وسقطا معًا، ما أدى إلى إصابتهما.

الأجهزة الأمنية تولت التحقيق في الواقعة وألقت القبض على العشيق لمواجهته بأقوال المصابة.