قفزة حب محرمة.. كواليس سقوط أم وطفلها من شقة العشيق

كتب : محمد شعبان

07:56 م 23/09/2025

شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة واقعة مثيرة بعدما أصيبت سيدة وصغيرها عقب سقوطهما من شرفة عقار أثناء محاولتها الهروب من شقة عشيقها الذي أغلق الباب عليها لمنعها من المغادرة.

التحريات كشفت أن السيدة ترتبط بعلاقة عاطفية برجل أربعيني، وأقامت معه 3 أيام داخل الشقة برفقة طفلها. وعندما حاولت الانصراف، رفض المتهم السماح لها بالخروج واحتجزها.

في محاولة يائسة للهروب، ربطت السيدة ملاءة سرير من شرفة الشقة، وحاولت النزول حاملة طفلها، إلا أن توازنها اختل وسقطا معًا، ما أدى إلى إصابتهما.

الأجهزة الأمنية تولت التحقيق في الواقعة وألقت القبض على العشيق لمواجهته بأقوال المصابة.

