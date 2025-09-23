انعقاد عمومية القضاء الإداري لتوزيع العمل بالمحاكم

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، بمقر مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2025/2026 والتي تضمنت توزيع عدد 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وقد أُخذت بعين الاعتبار رغبات المستشارين، ذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب رئيس مجلس الدولة ، بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا إيَّاهم بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد.

وأكد أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته، وجَّه بضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدالة.

