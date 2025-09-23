نظَّمت إدارة التفتيش القضائي مشاركة وفد مكون من عشرة أعضاء من النيابة العامة المصرية في دورة تدريبية بجمهورية الصين الشعبية، عُقدت خلال الفترة من الخامس حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة النيابة الشعبية العليا لجمهورية الصين، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

فعاليات الدورة التدريبية، انعقدت في ثلاث مدن بجمهورية الصين، شملت مدينتي شانغشا وتشانغجياجيي بمقاطعة هونان، ومدينة شنغهاي، حيث جرى عقد لقاءات رسمية مع المدعي العام لمقاطعة هونان، ومديري النيابات بالمقاطعة، وأمين عام نيابة شنغهاي، كما استمع الوفد المشارك من النيابة العامة، إلى محاضرات من الجانب الصيني تناولت اختصاصات النيابة العامة الصينية ونظام عملها، فيما قدم الوفد المصري محاضرة لأعضاء النيابة العامة الصينية استعرض خلالها اختصاصات النيابة العامة المصرية وهيكلها التنظيمي، وتبادل الطرفان النقاش حول النظامين القضائيين.

البرنامج التدريبي شمل جانبًا ثقافيًا وترفيهيًا، تمثل في زيارة جامعة شيانغتان، وأكاديمية يولو، ومتحف مقاطعة هونان، ومتحف الأرز، ومبنى الإذاعة والتلفزيون بمقاطعة هونان، وشركة IFLYTEK للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن جولات بعدد من المعالم السياحية بجمهورية الصين الشعبية.

تأتي تلك الدورة التدريبية في إطار حرص النيابة العامة المصرية على التوسع في آفاق التعاون الدولي مع النيابات العامة في مختلف دول العالم، ومع النيابة العامة الصينية بصفة خاصة، والتعرف على النظام القضائي الصيني، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التحقيقات الجنائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.