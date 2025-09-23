إعلان

القبض على صاحب محل لبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات بالتجمع

كتب : مصراوي

05:09 م 23/09/2025

المتهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الضباط امتلاك وإدارة شخص محل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة والغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.

حقوق ملكية ريسيفر التجمع الخامس التجمع

