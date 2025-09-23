إعلان

فيديو| شاب يعتدي على سيدة بالجيزة.. والأمن يكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:52 م 23/09/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة في محافظة الجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب "دون إصابات" إثر خلافات مالية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

شاب سيدة بالجيزة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

