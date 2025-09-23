إعلان

يدّعي العلاج الروحاني.. الإسكندرية تضبط نصاب العطارين

كتب : مصراوي

03:48 م 23/09/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

العلاج الروحاني الإسكندرية نصاب العطارين وزارة الداخلية

