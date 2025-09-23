محكمة بدر تنظر قضية 40 متهماً بتهم الإرهاب والتمويل

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 40 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الأوائل تهمة قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 حتى 21 يناير 2023.

وأوضحت النيابة أن كل متهم تولى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، ثم انضم باقي المتهمين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وجهت لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب.

