"تيك توكر العملات الرقمية" علاء الساحر أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حكمها على "التيك توكر" الشهير علاء الساحر، في القضية المتهم فيها بالاحتيال على أحد الشباب والاستيلاء على أمواله بحجة استثمارها في العملات الرقمية مقابل أرباح شهرية.

وكانت البداية ببلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من شاب اتهم فيه علاء الساحر بالحصول على مبلغ 80 ألف جنيه لاستثماره عبر الإنترنت في العملات الرقمية، قبل أن يكتشف أنه تعرّض لعملية نصب بعدما رفض المتهم إعادة المبلغ أو تحقيق أي أرباح.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم أحيل إلى المحاكمة أمام محكمة جنح أكتوبر، والتي قررت في جلسة سابقة حجز القضية للنطق بالحكم اليوم.