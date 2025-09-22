إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على "كلب ضال" بالعجوزة

كتب ـ رمضان يونس:

11:58 م 22/09/2025

عقر كلب العجوزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان وبرفقتهما كلبان وإطلاق أحدهما كلب لمهاجمة كلب ضال بالجيزة.

كان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة،بتاريخ 20 الجارى تبلغ من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام أحد الأشخاص وبصحبته كلب بالتعدى على كلب ضال وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المكشو فى حقه تبين أنه سائق، وبصحبته الكلب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لنبوح الكلب الضال على كلبه.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال السائق، وجرى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة بالجيزة.

عقر كلب كلب ضال النيابة العامة الجيزة العجوزة

