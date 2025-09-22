إعلان

سائق أجرة يعتدي على راكبة بالبحيرة والشرطة تتدخل

كتب : مصراوي

06:27 م 22/09/2025

تاكسي.

منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل بمحافظة البحيرة، سيدة تشتكي من سائق أجرة رفع الأجرة المقررة، ولم يكتفِ بذلك، بل تعدى عليها بالسب أمام الركاب.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله. وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات نجحت في تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت، ليتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سيارة أجرة تعريفة ضرب سيدة البحيرة

