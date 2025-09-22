ضبط سائق ميكروباص متهور في الإسكندرية

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مقطع فيديو لقائد ميكروباص يخاطر بحياته وحياة الآخرين، بعد أن قرر السير عكس الاتجاه في أحد شوارع الإسكندرية، متحديًا القوانين ومهددًا المواطنين بالخطر.

فور تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، حيث تمكنت من تحديد السيارة المتداولة وتبين أنها «سارية التراخيص». وبسرعة، تم ضبط قائدها الذي تبين أنه يعمل سائقًا ويقيم بدائرة قسم مينا البصل، لكنه يقود دون امتلاك رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف السائق بأنه تعمد السير عكس الاتجاه بغرض اختصار الطريق، ضاربًا بالقانون عرض الحائط. الأجهزة الأمنية تحفظت على السيارة، وحررت المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.