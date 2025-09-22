واقعة دهس "عامل الطالبية".. حبس"هدير عبد الرازق" عامًا مع الشغل

نص أقوال شريف إكرامي في "تزوير" رمضان صبحي: ماذا قال عن دور طارق المصري؟

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟

كتب ـ رمضان يونس:

قلبت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، اليوم الإثنين، معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة و سكرتارية محمود أحمد.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابوة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.