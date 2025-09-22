نص أقوال شريف إكرامي في "تزوير" رمضان صبحي: ماذا قال عن دور طارق المصري؟

واقعة دهس "عامل الطالبية".. حبس"هدير عبد الرازق" عامًا مع الشغل

كتب - رمضان يونس:

كشف المحامي أشرف مسعود وكيل ورثة طليق المطربة الشعبية "بوسي" عن موقفها القانوني عقب منعها من السفر إلى دبي، صباح اليوم الإثنين، والقبض عليها بمطار القاهرة الدولي.

وقال "مسعود" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن المطربة "بوسي" صدر ضدها حكمين لصالح محامي طليقها السابق تامر أبو سريع، وذلك في قضايا شيكين أحدهما بمبلغ مالي مليوني جنيه وآخر بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وقد حصل على حكم نهائي بالدفع ومع ذلك لم تسدد المطربة قيمة الشيكات.

وذكر"مسعود" أن منطوق الحكم قضى بحبس المطربة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وبعد استئناف "بوسي" على حكم حبسها اكتفت محكمة الاستئناف بتغريمها 50 ألف جنيه، وفق المحامي.

وبناء على حكم الاستئناف بتغريم "بوسي" 50 ألف جنيه، قال أشرف مسعود، إن محامي طليق "بوسي" أقام دعوى مدينة (تبديد) أمام المحكمة المدنية بالنزهة وقد أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا "تبديد" لصالحه والحصول على قيمة الشيكين، ومن ثم منعها من السفر خارج البلاد لحين سداد قيمة التبديد المقدرة بـ 4.5 مليون جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على المطربة بوسي لصدور أحكام قضائية ضدها.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بوسي إلى دبي، حيث اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، منع المطربة من السفر لصدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

تم التحفظ عليها فورًا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.