10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق

نشرت زوجة المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

وعلق عدد من المتابعين على صور زوجة أشرف داري، حيث كتب أحد المتابعين: "أختي"، فيما وضع أخر رمز تعبيري قلوب وكتب شخص آخر: "تحفة".

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لخوض مباراة أمام نظيره فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

