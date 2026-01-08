مباريات الأمس
10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

04:08 ص 08/01/2026
نشرت زوجة المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

وعلق عدد من المتابعين على صور زوجة أشرف داري، حيث كتب أحد المتابعين: "أختي"، فيما وضع أخر رمز تعبيري قلوب وكتب شخص آخر: "تحفة".

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لخوض مباراة أمام نظيره فاركو يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

تدريبات تأهيلية لتريزيجيه في مران منتخب مصر استعدادا لمباراة كوت ديفوار

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

18 صورة وأبرز المعلومات عن فندق اقامة منتخب مصر بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

18 صورة وأبرز المعلومات عن فندق اقامة منتخب مصر بأمم أفريقيا
5 صور لمحمد النني مع زوجته الثانية ونجلهما
مصراوي ستوري

5 صور لمحمد النني مع زوجته الثانية ونجلهما
"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟

