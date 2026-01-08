سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 7-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6805 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5955 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5105 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2835 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 211680 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.36% إلى نحو 4433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.