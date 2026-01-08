إعلان

ضبط عامل بتهمة قتل زوجته خلال مشاجرة منزلية في قنا

كتب : مصراوي

05:53 ص 08/01/2026

ضبط تعبيرية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عامل للاشتباه بتورطه في مقتل زوجته الحامل، بعد تعرضها للتعدي بالضرب داخل منزلهما بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا داخل منزلها بالقرية.

بالانتقال والفحص، تبين من الكشف الطبي وتقرير الطب الشرعي، أن السيدة في العقد الرابع من عمرها، إذ كانت حامل في شهورها الأولى، وأن وفاتها جاءت نتيجة تعد بالضرب بالأيدي، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

على الفور، تم التحفظ على الزوج على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط في قتل المجني عليها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زوج يقتل زوجته في قنا قنا الأجهزة الأمنية في قنا النيابة العامة أمن قنا

