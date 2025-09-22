سقوط "مديرة نادٍ صحي" تدير وكر دعارة في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات نشاط مشبوه في الإسكندرية بعد تداول معلومات عن إدارة نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بمنطقة الرمل أول بالإسكندرية، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن النادي المشار إليه، وجرى ضبط السيدة المتهمة، وبصحبتها سيدتان وأحد الأشخاص.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي على النحو الوارد بالمعلومات، مؤكدين استغلال المكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.