الداخلية تضبط شبكات المضاربة بالعملات و11 طن دقيق مخالف في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:05 م 28/12/2025

دقيق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت الوزارة حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله.

دقيق وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة

