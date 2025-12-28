نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة بزعم تعرضه للتعذيب وظهور آثار إصابات بجسده.

وأكد المصدر أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 2 من الشهر الجاري على ذمة قضية (شروع في قتل زوجته وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص)، وبتواريخ 7 و10 و13 من الشهر نفسه تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج لمعاناته من تورم بالساقين وقرح بالجسم أدت إلى فقدان أنسجة القدمين، وتم تقديم الرعاية اللازمة له وإعادته إلى محبسه.

وأضاف المصدر أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري شعر المتهم بحالة إعياء مفاجئ داخل محبسه، فتم نقله إلى ذات المستشفى إلا أنه توفي. وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته، لم يتهما أحدًا أو يشتبها في وفاته جنائيًا، وتولت النيابة العامة التحقيق في حينه، حيث تابعت الصفة التشريحية التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.

وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.