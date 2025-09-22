إعلان

الداخلية تحبط تهريب 7 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

11:11 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:


واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الرقابية لحماية جمهور المستهلكين من جشع بعض التجار، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وخلال 24 ساعة، شنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل ترويجها في السوق السوداء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق السوق السوداء وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة