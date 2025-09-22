الداخلية تحبط تهريب 7 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:



واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الرقابية لحماية جمهور المستهلكين من جشع بعض التجار، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وخلال 24 ساعة، شنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل ترويجها في السوق السوداء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

