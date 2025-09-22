محاكمة "أم سجدة" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة التيك توكر أم سجدة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.

وقالت المتهمة إن كل ما تمتلكه من أموال عبارة عن 30 ألف جنيه ولا توجد لديها أرصدة في البنوك والمصوغات التي تلبسها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة المحتوى أم سجدة، بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.