الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلة داخل محل شهير بالإسكندرية | فيديو

04:02 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بمحاولة إحدى السيدات خطف طفلة حال تواجدها داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية، والتعدي بالضرب على أحد الأشخاص أثناء محاولته إبعادها عنها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن. وبسؤال القائم على النشر "والد الطفلة"، قرر أنه بتاريخ 19 الجاري، وأثناء تواجد كريمته (8 سنوات) داخل أحد المحال، قامت سيدة "مجهولة" باحتضانها وتقبيلها، فقام الأهالي بإبعادها والتواصل معه هاتفيًا وإخطاره بالواقعة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وبمواجهتها تبين أنها غير متزنة نفسيًا. وباستدعاء شقيقتها، أقرت بأنها تعاني من اكتئاب وانفصام في الشخصية، وتخضع للعلاج لدى أحد الأطباء.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

خطف طفلة وزارة الداخلية اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص
