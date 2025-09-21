الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلة داخل محل شهير بالإسكندرية | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بمحاولة إحدى السيدات خطف طفلة حال تواجدها داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية، والتعدي بالضرب على أحد الأشخاص أثناء محاولته إبعادها عنها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن. وبسؤال القائم على النشر "والد الطفلة"، قرر أنه بتاريخ 19 الجاري، وأثناء تواجد كريمته (8 سنوات) داخل أحد المحال، قامت سيدة "مجهولة" باحتضانها وتقبيلها، فقام الأهالي بإبعادها والتواصل معه هاتفيًا وإخطاره بالواقعة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وبمواجهتها تبين أنها غير متزنة نفسيًا. وباستدعاء شقيقتها، أقرت بأنها تعاني من اكتئاب وانفصام في الشخصية، وتخضع للعلاج لدى أحد الأطباء.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر