فيديو صادم | شاب يعتدي على شقيقته من ذوي الهمم والداخلية تتحرك



كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد شقيقها بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتعيش رفقة شقيقها (المشكو في حقه) وعمتهما. ونجحت قوات الشرطة في تحديد وضبط المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا اعتداءه على شقيقته بتحريكها أغراضه الشخصية من مكانها، وهو ما أثار استياءه، فقام بضربها متسببًا في إصابتها بتورم في الأذن.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟