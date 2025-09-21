إعلان

فيديو صادم | شاب يعتدي على شقيقته من ذوي الهمم والداخلية تتحرك

02:06 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المتهم

background

كتب ـ علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد شقيقها بمحافظة الجيزة.
بالفحص، تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتعيش رفقة شقيقها (المشكو في حقه) وعمتهما. ونجحت قوات الشرطة في تحديد وضبط المتهم.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا اعتداءه على شقيقته بتحريكها أغراضه الشخصية من مكانها، وهو ما أثار استياءه، فقام بضربها متسببًا في إصابتها بتورم في الأذن.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة الجيزة
