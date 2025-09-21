الداخلية: ضبط 365 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المحافظات، لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط حائزي الأسلحة والمخدرات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن نتائج ضخمة، أبرزها ضبط 365 قضية مخدرات بأنواعها المختلفة، وضبط 164 قطعة سلاح ناري مع المتهمين، وتنفيذ 73.675 حكم قضائي متنوع، والإطاحة بعدد من التشكيلات العصابية والبلطجية والهاربين من العدالة.

كما تم ضبط آلاف المخالفات المرورية والدراجات النارية غير المرخصة، وفحص السائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات اليومية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.