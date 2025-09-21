كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات لشخص صيني الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أن أحد أفراد الشرطة بمطار القاهرة الدولي طلب منه مبلغًا ماليًا أثناء مغادرته البلاد.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 1 أغسطس 2025، حيث قام فرد الشرطة المعني بتفتيش الراكب بشكل طبيعي من خلال مطالبته بإيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص لجهاز الأشعة، وذلك دون أي تجاوز وفي وقت قصير. وعقب شكوى الراكب، تم استدعاء الفرد وسؤاله، ونفى ما ورد بالادعاء، كما أثبتت كاميرات المراقبة عدم صحة أقوال المذكور.

كما تبين أن الحساب الذي نشر الفيديو تم إنشاؤه في 18 سبتمبر 2025 (أي قبل يومين فقط من الواقعة)، ويحتوي على مقطع آخر صور خلاله رجال الجمارك أثناء جلوسهم بمقاعدهم لعدم وجود حالات تفتيش وقتها، ووصفهم بـ"الشياطين والمخالفين للشريعة الإسلامية" دون مبرر.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما نشر يعكس تعمد المذكور الإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي بادعاءات غير صحيحة، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضا:

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية