إعلان

حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا.. بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن شبهة تنقيب عن آثار

07:38 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
  • عرض 9 صورة
    معاينة حفرة وسرداب داخل مكتب صحة بقنا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- رمضان يونس:

باشرت النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث – التحقيق في واقعة مثيرة داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا، بعد ما رصدته لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشئون الصحية من وجود حفرة يُشتبه في استخدامها لأعمال التنقيب عن الآثار.

وخلال المعاينة التي أجراها فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد كامل رئيس النيابة، وبحضور وكيلي النيابة أحمد عبد الحميد و أحمد نور الدين، واللجنة الفنية المشكلة من المحافظة، تبيّن وجود وجود باب خشبي جانبي داخل مكتب الصحة يُطل على حديقة المكتب.

عُثر بداخل الحديقة على حفرة كبيرة يتجاوز عمقها خمسة أمتار، بداخلها سلم خشبي يُشتبه في كونه قد أُعد بغرض التنقيب عن الآثار. وفي نهاية الحفرة وُجد سرداب أفقي بطول ستة أمتار ممتد أسفل غرف المكتب، فضلًا عن وجود تراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر، وبعض الأدوات المستخدمة وألواح خشبية.

وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وتكليف اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير شامل عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة دشنا حفرة تنقيب التنقيب عن اثار أمن قنا النيابة الإدارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة