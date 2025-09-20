كتب- رمضان يونس:

باشرت النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث – التحقيق في واقعة مثيرة داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا، بعد ما رصدته لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشئون الصحية من وجود حفرة يُشتبه في استخدامها لأعمال التنقيب عن الآثار.

وخلال المعاينة التي أجراها فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد كامل رئيس النيابة، وبحضور وكيلي النيابة أحمد عبد الحميد و أحمد نور الدين، واللجنة الفنية المشكلة من المحافظة، تبيّن وجود وجود باب خشبي جانبي داخل مكتب الصحة يُطل على حديقة المكتب.

عُثر بداخل الحديقة على حفرة كبيرة يتجاوز عمقها خمسة أمتار، بداخلها سلم خشبي يُشتبه في كونه قد أُعد بغرض التنقيب عن الآثار. وفي نهاية الحفرة وُجد سرداب أفقي بطول ستة أمتار ممتد أسفل غرف المكتب، فضلًا عن وجود تراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر، وبعض الأدوات المستخدمة وألواح خشبية.

وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وتكليف اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير شامل عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.