إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية 20 ألف جنيه

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بـ "علياء قمرون"، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وكان محامي البلوجر، محمد عبدالنبي، قد تقدم سابقًا بمذكرة استئناف على قرار تجديد حبس موكلته في قضية أخرى تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها على منصة "تيك توك".

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.