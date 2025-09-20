حكم قضائي ضد فتاة لاتهامها بإزعاج أشرف زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاة لاتهامها بإزعاج الفنان أشرف زكي وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي على حكم تغريمها 10 آلاف جنيه، وخفضت غرامتها إلى 100 جنيه فقط، فيما يتعلق بالاتهام المنسوب إليها.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمًا بتغريم فتاة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.