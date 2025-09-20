كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الدائرة الأولى إرهاب، بمعاقبة أحد العناصر الإرهابية المنتمية إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم ووجدي السولية وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، المحبوس على ذمة القضية، انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووفق التحقيقات، فقد اعتنق المتهم أفكار جماعة داعش الإرهابية، التي تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مع العلم بأن الإرهاب كان الوسيلة التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.