ارتكبوا 6 جرائم.. سقوط "حرامية الموتوسيكلات" في قبضة الشرطة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة دراجات نارية بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية.

كما تم ضبط عاطل آخر، له معلومات جنائية، لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهته أقر بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بإرشاده.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي السرقات.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة