ارتكبوا 6 جرائم.. سقوط "حرامية الموتوسيكلات" في قبضة الشرطة بالقاهرة

12:40 م السبت 20 سبتمبر 2025

ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة دراجات نارية بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية.

كما تم ضبط عاطل آخر، له معلومات جنائية، لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهته أقر بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بإرشاده.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي السرقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة حرامية الموتوسيكلات سرقة الدراجات النارية
