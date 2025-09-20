إعلان

اليوم.. نظر تجديد حبس التيك توكر محمد عبدالعاطي

06:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

البلوجر محمد عبدالعاطي

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس البلوجر محمد عبدالعاطي أمام قاضي المعارضات، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتعارض مع القيم والأعراف المصرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب تداول مقاطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مستخدمًا ألفاظًا وعبارات مسيئة، اعتُبرت مخالفة للآداب العامة وإساءة لاستخدام هذه المنصات.

وأشارت التحريات إلى أن المحتوى الذي يقدمه يحمل تجاوزات واضحة تمثل تحريضًا على الفسق والفجور، وهو ما جاء بعد تلقي الجهات المعنية عدة بلاغات من محامين ضد المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر النظر في تجديد حبسه.

محمد عبدالعاطي حبس البلوجر محمد عبدالعاطي
