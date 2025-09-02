كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه ناشر الواقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على شقيقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ سابق، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شخص مصاب بجروح قطعية باليد، أفاد بتضرره من عامل بمحل ألعاب إلكترونية – مقيم بدائرة القسم – لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما داخل المحل.

تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.