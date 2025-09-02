إعلان

الداخلية تبعد سوداني وأردني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

01:47 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية قرارين بإبعاد شخصين أجنبيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وجاء القرار الأول برقم 1385 لسنة 2025، متضمنًا إبعاد المدعو أحمد ضوالبيت إبراهيم إسماعيل (سوداني الجنسية – مواليد 1/1/1985) خارج البلاد، فيما تضمن القرار الثاني رقم 1386 لسنة 2025 إبعاد المدعو خالد خليل علي الزبدية (أردني الجنسية – مواليد 2/1/1990) لنفس الأسباب.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرارين صدرا بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتم نشر القرارين في الوقائع المصرية.

وزارة الداخلية محمود توفيق الاردن الأردن السودان
