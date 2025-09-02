إعلان

الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "يونيسف" لحماية الأطفال داخل مراكز الإصلاح

12:40 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع "يونيسف"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بهدف حماية الأطفال وتعزيز الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البروتوكول يستهدف تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتحسين بيئة وجودة الرعاية للأطفال المقيمين مع أمهاتهم داخل مراكز الإصلاح، من خلال دعم التعلم المبكر وتنمية الطفولة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الملائمة للنساء والأطفال داخل تلك المراكز.

وأُقيمت مراسم التوقيع بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وممثل منظمة "يونيسف" في مصر.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حقوق الإنسان مراكز الإصلاح والتأهيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
عصابة تحتجز 3 سيدات وتسرق هواتفهن بسبب خلاف مالي بالقاهرة | تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟