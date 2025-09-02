كتب- علاء عمران:

وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بهدف حماية الأطفال وتعزيز الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البروتوكول يستهدف تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتحسين بيئة وجودة الرعاية للأطفال المقيمين مع أمهاتهم داخل مراكز الإصلاح، من خلال دعم التعلم المبكر وتنمية الطفولة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الملائمة للنساء والأطفال داخل تلك المراكز.

وأُقيمت مراسم التوقيع بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وممثل منظمة "يونيسف" في مصر.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال.