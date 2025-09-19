إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر

11:11 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
  • عرض 10 صورة
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يوثق، يرصد اللحظات الأخيرة للجريمة المروعة التي وقعت في منطقة الكوم الأخضر بالهرم.

ووثق الفيديو - الذي تحفظ مصراوي على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- الذي كانت مدته 30 ثانية، ظهور المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاته"، وهو يضع يده على كتف المجني عليه "محمد"، ممسكًا سلاح أبيض "سكين"، حال سيرهما في الشارع قبل صلاة الجمعة الماضية في منطقة الكوم الأخضر.

اسيشلبي

الفيديو وثق لحظة قيام المتهم بضرب المجني عليه بالسكينة قُبيل نحر رقبة المجني عليه في الشارع وسط صدمة من الأهالي.

رجال البحث الجنائي بالجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني"إسلام"، بعدما ارتكب جريمته بحق سائق ترسا بدقائق؛ حال سيره في أحد الشوارع بمنطقة ترسا بالهرم.

بليشبش

بمواجهت المتهم اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، وأضاف أنه استدرج المجني عليه "محمد" بحجة توصيله بالتوكتوك الخاص به، لأحد المستشفيات بعدما ادعى أنه تعرض لوعكة صحية لكنها كانت حيلة لتنفيذ مخططه الإجرامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وقوع جريمة قتل مروعة ذبح سائق ترسا النيابة العامة جريمة قتل في الشارع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف