إعلان

لمسة إنسانية.. الداخلية توزع مستلزمات مدرسية لأبناء النزلاء والمفرج عنهم

04:34 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الداخلية توزع مستلزمات مدرسية (2)
  • عرض 5 صورة
    الداخلية توزع مستلزمات مدرسية (4)
  • عرض 5 صورة
    الداخلية توزع مستلزمات مدرسية (5)
  • عرض 5 صورة
    الداخلية توزع مستلزمات مدرسية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عاطف مراد:

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتوزيع حقائب وأزياء ومستلزمات مدرسية على أبناء النزلاء والمفرج عنهم، بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية وتعزيز الرعاية الإنسانية والاجتماعية.

وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع الحقائب والمستلزمات على الطلبة من أسر النزلاء، في لمسة إنسانية تعكس البعد الاجتماعي في المنظومة العقابية الحديثة، وتؤكد على أهمية دعم الأسر في مختلف المناسبات.

كما جرى توزيع المستلزمات الدراسية على النزلاء أنفسهم داخل الفصول التعليمية بمراكز الإصلاح، التي تستوعب مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب فصول محو الأمية، بما يشجعهم على مواصلة التعليم ويعزز وعيهم الثقافي والمعرفي، وسط توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية والمعلمين المؤهلين.

وأكدت الوزارة أن الدعم المقدم لا يقتصر على المناسبات، بل يمتد على مدار العام عبر توفير مساعدات عينية دورية للمفرج عنهم وأسر النزلاء، إضافة إلى توفير فرص لإقامة مشروعات صغيرة تدر دخلًا ثابتًا، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الإصلاحية المتكاملة التي تتبناها وزارة الداخلية، والتي تركز على إعادة تأهيل النزلاء ورعاية أسرهم ودعم المفرج عنهم لدمجهم في المجتمع بشكل سليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستلزمات مدرسية أبناء النزلاء والمفرج عنهم وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون