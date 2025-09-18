إعلان

الداخلية تضبط شبكة آداب تدير نشاطها عبر تطبيقات الهواتف

04:16 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف شبكة تخصصت في استغلال التطبيقات الهاتفية للترويج لأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط أحد الأشخاص و5 سيدات، بينهن اثنتان لهن معلومات جنائية، في استخدام أحد التطبيقات للإعلان عن ممارسة الفجور دون تمييز مقابل المال.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين في نطاق محافظة الإسكندرية، حيث اعترفوا بممارسة نشاطهم غير المشروع على النحو الذي رصدته التحريات.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

الداخلية شبكة آداب تطبيقات الهواتف الأجهزة الأمنية
