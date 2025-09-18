رعب في الشارع.. 3 طلاب يصفعون فتاة أمام المارة بالمنوفية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اعتداء على فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعدما تقدم شقيقها ببلاغ أكد فيه تعرضها للضرب من قبل 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية ولاذوا بالفرار.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" والقبض على مستقليها، وتبين أنهم 3 طلاب يقيمون بدائرة مركز شرطة شبين الكوم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

