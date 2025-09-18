الأمن يضبط شخصًا يدير 25 موقعًا إلكترونيًا لبث مصنفات مقرصنة بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شخص تورط في إنشاء وإدارة 25 موقعًا إلكترونيًا مختلف المحتوى لبث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية المملوكة لشركات الإنتاج وهيئات البث داخل وخارج البلاد، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعثرت القوات بحوزته على جهاز حاسب آلي مُحمل بما يقارب 20 ألف مصنف مقرصن، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة لإدارة المحافظ الإلكترونية، وعدد من أجهزة الراوتر والأدوات الفنية الأخرى.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

