حريق داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر

11:01 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

موقع الحريق

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر شرق القاهرة مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من العقار رقم 18 شارع سمير عبد الرؤوف.

3 سيارات إطفاء وصلت مكان الحريق وحاصرت مصدر النيران بالطابق الأرضي وتمكنت من إخمادها دون إصابات.

في سياق متصل، نشب حريق بشقة بالطابق الثالث من عقار مكن ومن 4 أدوار بشارع سرور من شارع كولدير بجزيرة الدهب غرب محافظة الجيزة وسط جهود رجال الدفاع المدني لتقليل حجم الخسائر.

حريق محل ألعاب أطفال القاهرة الجيزة مدينة نصر
