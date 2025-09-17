إعلان

ممثل يثير الجدل بمشهد كوميدي بملابس "أميرية".. والداخلية تكشف الحقيقة

04:22 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتدياً ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويؤدي مشهداً كوميدياً ساخراً.
بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير الفيديو، وتبين أنه "ممثل أدوار ثانوية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج. وبمواجهته، اعترف بأنه كان يجسد دور ضابط شرطة بإحدى الدول في مسلسل يتم تصويره حالياً داخل أحد الأستوديوهات بالجيزة.
وأشار المتهم إلى أنه استغل ارتداءه الملابس الأميرية الخاصة بالمشهد لتصوير مقطع كوميدي ونشره على صفحته الشخصية بتاريخ 19 أغسطس الماضي، دون أن يقصد الإساءة إلى الشرطة بالدولة المشار إليها. وأوضح أنه قام بحذف الفيديو بتاريخ 22 أغسطس، ونشر مقطع آخر يعتذر فيه عما بدر منه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ملابس أميرية مشهد كوميدي ساخر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟