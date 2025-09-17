ممثل يثير الجدل بمشهد كوميدي بملابس "أميرية".. والداخلية تكشف الحقيقة
04:22 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتدياً ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويؤدي مشهداً كوميدياً ساخراً.
بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير الفيديو، وتبين أنه "ممثل أدوار ثانوية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج. وبمواجهته، اعترف بأنه كان يجسد دور ضابط شرطة بإحدى الدول في مسلسل يتم تصويره حالياً داخل أحد الأستوديوهات بالجيزة.
وأشار المتهم إلى أنه استغل ارتداءه الملابس الأميرية الخاصة بالمشهد لتصوير مقطع كوميدي ونشره على صفحته الشخصية بتاريخ 19 أغسطس الماضي، دون أن يقصد الإساءة إلى الشرطة بالدولة المشار إليها. وأوضح أنه قام بحذف الفيديو بتاريخ 22 أغسطس، ونشر مقطع آخر يعتذر فيه عما بدر منه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
