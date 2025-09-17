إعلان

قرار قضائي جديد في اتهام ميدو بالتشهير بالحكم محمود البنا

12:45 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أحمد حسام ميدو

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.

وكان أحمد العدوي، محامي الحكم محمود البنا، قد كشف عن آخر تطورات التحقيقات في البلاغ المقدم من موكله ضد "ميدو"، والذي يتهمه فيه بالسبّ والقذف والتشهير.

وقال العدوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة أوراق البلاغ إلى نيابة الشؤون الاقتصادية، لاختصاصها بنظر القضية، مشيرًا إلى أن النيابة لم تُصدر حتى الآن قرارًا بإحالة "ميدو" إلى المحاكمة.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق، على ذمة التحقيقات في اتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ميدو محمود البنا محكمة الاقتصادية
