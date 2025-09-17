3 عمال يعتدون على أسرة بالفيوم بسبب الإيجار والداخلية تكشف الحقيقة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ملابسات ما تم تداوله بمقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء سيدة بتعرض منزلها لاقتحام من قبل عدد من الأشخاص الملثمين، والتعدي عليها وأسرتها وسرقة هواتفهم.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات حول القيمة الإيجارية لإحدى الوحدات السكنية بدائرة مركز يوسف الصديق، حيث اعتدى ثلاثة عمال مستأجرين على الشاكية وأسرتها، واستولوا على ثلاثة هواتف محمولة وأحدثوا تلفيات. وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حينه.

كما ثبت عدم صحة ادعاء اقتحام المنزل من ملثمين، وبمواجهة السيدة أقرت بافتعال تلك المزاعم بهدف جذب الاهتمام. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

