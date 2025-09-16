قرار عاجل من الجنايات في قضية مقتل "مينا موسى" ممرض المنيا

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل ممرض المنيا "مينا موسى" بشأن استئنافهما على حكم إدانتهما بالإعدام والمؤبد عما ارتكباه من جرم بحق المجني عليه، للحكم في جلسة 10 نوفمبر المقبل.

وخلال نظر الجلسة التي عقدت في غرفة المداولة، طلب المستشاران محمد عامر وأحمد سامي المليجي، من هيئة الدائرة تأييد حكم أول درجة الصادر بحق الجناة، وهو الإعدام والمؤبد، فيما انضما إلى النيابة العامة في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وترافع محمد الجبالي وكيلًا عن المتهم الثاني، ودفع بانتفاء اشتراك المتهم الثاني مع المتهم الأول، وانتفاء علمه بما يخطط له المتهم الأول في تنفيذ جريمته، كما دفع بعدم رصد الكاميرات للمتهم الثاني على مسرح الواقعة أثناء وقوع جريمة القتل والتخلص من الجثة.

وذكر الجبالي في مرافعته أمام هيئة الدائرة أن المتهم الأول الذي أُدين بالإعدام اعترف اعترافًا تفصيليًا بارتكاب جريمته، كما أقر أمام المحكمة بأن المتهم الثاني لم يكن على علم بحدوث الواقعة، وأنه فقط اشترك في احتجاز الممرض دون علمه بما يخطط له الأول.

ورصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى للمتهمين بقتل ممرض المنيا "مينا موسى" وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية الحمراء والتخلص من جثته في أحد الترع.

واستمعت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل ممرض المنيا "مينا موسى" في ثاني جلسات استئنافهما على حكم إدانتهما بالإعدام والمؤبد عما ارتكباه من جرم بحق المجني عليه.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، أدانت في وقت سابق، المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالسجن المؤبد في واقعة قتل ممرض المنيا "مينا موسى" وتقطيعه لأشلاء والتخلص من جثته في أحد الترع، بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في الدعوى، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، وهي الإعدام، لما ارتكبه المتهمان من أفعال إجرامية بحق المجني عليه، الممرض "مينا موسى".

واستجوبت هيئة الدائرة المتهم الأول خلال نظر الجلسة، فقال إنه لا يتذكر أي شيء، ويعاني من مرض بالقلب، وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه، قائلًا: "والله ما عملت معاه حاجة".

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، بتهمة قتل المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب "مينا" بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، أن المتهمين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغرٍ، لاستدراجه بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، مع إغراء الضحية بمقابل مادي ضخم.