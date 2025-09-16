مفاجأة في قضية "ممرض المنيا": تقرير الطب النفسي يحسم الجدل

كتب - رمضان يونس:

كشفت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، أثناء نظر جلسات استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا "مينا موسى"، عن مفاجأة جديدة في القضية، حيث أثبت التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية أن المتهم الأول لا يعاني من أي خلل عقلي أو نفسي، وأنه كان يدّعي الجنون بطريقة ساذجة، مؤكدًا أنه مسؤول كامل المسؤولية عن أفعاله وأن نسبة ذكائه متوسطة.

وكانت المحكمة قد أمرت في الجلسة السابقة بإيداع المتهم الأول بمستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، قبل أن يرد التقرير بنتيجة صادمة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة سبق وأدانت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالسجن المؤبد، في واقعة مقتل الممرض "مينا موسى" بمنطقة الزاوية الحمراء، بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وتقطيعه لأشلاء والتخلص من جثته في إحدى الترع، بغرض طلب فدية مالية من أسرته.

وخلال جلسة سابقة، أنكر المتهمان ارتكاب الجريمة، حيث زعم الأول أنه لا يتذكر أي شيء ويعاني من مرض بالقلب، فيما أكد الثاني: "والله ما عملت معاه حاجة".

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين خططا للجريمة عبر نشر إعلان وهمي يطلب ممرضين برواتب مغرية، لاستدراج الضحية بحجة توفير فرصة عمل، ثم احتجزاه وطالبا أسرته بدفع فدية مالية، قبل أن يقدما على قتله والتخلص من جثمانه.