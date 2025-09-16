عصابة الموبايلات في قبضة الأمن بعد 8 وقائع بالمعادي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المعادي، بعد ارتكابهما 8 وقائع سرقة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة من المواطنين بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بحوزة "عميل سيئ النية" – له معلومات جنائية – وتم ضبطه والتحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

