إعلان

عصابة الموبايلات في قبضة الأمن بعد 8 وقائع بالمعادي

12:25 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المعادي، بعد ارتكابهما 8 وقائع سرقة.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة من المواطنين بدائرة القسم.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بحوزة "عميل سيئ النية" – له معلومات جنائية – وتم ضبطه والتحفظ على المضبوطات.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي المعادي شرطة المعادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر