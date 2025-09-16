إعلان

معركة على الأوتوستراد.. سائق ميكروباص يضرب شقيقين بعصا خشبية | فيديو

12:08 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سائق ميكروباص

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يعتدي على شخص بالضرب باستخدام عصا خشبية بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من شقيقين مقيمين بالجيزة، أفادا خلاله بتضررهما من قائد سيارة ميكروباص اصطدم بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، ثم اعتدى عليهما باستخدام عصا خشبية بعد معاتبته على الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
جرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأوتوستراد سائق ميكروباص شقيقين أجهزة وزارة الداخلية
